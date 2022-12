Legge Bilancio: Boschi (Azione-Iv), fibromialgia tra i Lea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inserire la fibromialgia tra malattie invalidanti e nei Lea, cioè le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria". Lo chiede Maria Elena Boschi, del gruppo di Azione-Italia viva-Renew Europe, in un emendamento segnalato alla Legge di Bilancio. "La fibromialgia - spiega la parlamentare - sembra essere una malattia invisibile. È invece necessario promuovere campagne informative e definire le linee guida per le regioni affinché provvedano a una rilevazione statistica per mettere in campo protocolli terapeutici riabilitativi, grazie anche all'istituzione di un fondo di 400 milioni di euro a partire dal 2023".(Com)