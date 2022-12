Scozia: due sindacati del servizio sanitario accettano accordo salariale con aumento del 7,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri di due importanti sindacati del servizio sanitario statale (Nhs) in Scozia hanno votato per accettare un'offerta retributiva migliorata del 7,5 per cento, ponendo fine al rischio di azioni di sciopero nel servizio sanitario da parte dei membri delle sigle Unison e Unite. Come riporta l'emittente televisiva "Bbc", il sindacato Unite ha confermato che il 64 per cento dei suoi membri ha votato per accettare la proposta che è stata presentata a seguito di colloqui che hanno coinvolto i sindacati, la prima ministra scozzese Nicola Sturgeon e il segretario alla salute scozzese Humza Yousaf. L'offerta vedrà la maggior parte del personale Nhs in Scozia ottenere un aumento di poco più di 2.200 sterline all'anno (circa 2.550 euro). Tuttavia, è ancora in corso la votazione dei membri del sindacato Royal College of Nursing che si chiuderà il 19 dicembre. (Rel)