- Un bel momento di incontro con le volontarie e i volontari di Torino&You. L'occasione sia per scambiarsi gli auguri di buone feste che per ringraziarle e ringraziarli per la passione e l'impegno che mettono nel loro lavoro al servizio di Torino e per il tempo che dedicano alla nostra città, aiutando turisti e torinesi a scoprire le sue bellezze. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. (Rpi)