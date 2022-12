Qualità vita: Corrotti (Fd'I), disastro Capitale in dodici mesi di Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un anno di amministrazione il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, "ha fatto perdere alla Capitale ben 18 posizioni nella classifica stilata da Il Sole 24 Ore sul livello della qualità della vita nelle province italiane: male benessere, sicurezza e qualità dell'aria". Lo afferma in una nota la consigliera di Fratelli d'Italia in Regione Lazio, Laura Corrotti. "Se questo è il risultato in appena dodici mesi, non oso immaginare cosa può fare il Partito democratico a Roma nei prossimi quattro anni", aggiunge. (Com)