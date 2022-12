Egitto: premier egiziano, necessario monitorare attentamente irregolarità su prezzi merce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Egitto, Mostafa Madbouly, ha ordinato al ministero dell'Approvvigionamento di coordinarsi con la Federazione delle Camere di commercio per fissare prezzi equi delle merci, annunciando i listini e monitorando tutti i punti vendita grandi e piccoli per evitare irregolarità. Lo riferisce un comunicato stampa del governo egiziano. “Non accetteremo che i commercianti siano colpiti (dalla crisi), ma non permetteremo ad alcuni di esagerare i loro guadagni a spese dei cittadini", ha dichiarato Madbouly durante un incontro con il presidente della Banca centrale, Hassan Abdullah, il ministro delle Finanze, Mohamed Maait, e la ministra della Pianificazione e dello Sviluppo economico, Hala al Saeed. “Il governo ha annunciato prezzi equi per il riso, ma alcuni lo nascondono ancora, e non tollereremo chi o altri accaparrano i beni e li negano ai cittadini”, ha aggiunto il premier egiziano, sottolineando che “l'Egitto sta attraversando circostanze eccezionali e un crisi senza precedenti come il mondo intero, quindi saranno prese misure severe contro coloro che non aderiscono alle istruzioni dello Stato in merito ai prezzi". Il premier egiziano ha affermato che l’Egitto dispone di statistiche ufficiali che dimostrano che la sua produzione di riso è sufficiente per il consumo interno. Inoltre, sempre quanto si legge nella nota del governo, Madbouly ha ordinato alle Autorità di regolamentazione di "trattare con decisione” chiunque tenti ottenere merci a prezzi diversi da quelli stabiliti, vendere prodotti sovraprezzo ai cittadini. Madbouly ha affermato che ci sarà una scadenza per i negozi per annunciare i prezzi di tutte le merci, con direttive per chiudere qualsiasi punto vendita che saranno sorpresi a violare le normative, con la confisca delle merci e la loro rivendita da parte dello Stato.(Cae)