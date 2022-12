Legge Bilancio: Bonomi, volontà governo intervenire su nostre criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di Bilancio è stata scritta "in pochissimo tempo e ci sono elementi positivi, come aver tenuto la barra dritta sulla finanza pubblica e l’intervento sul caro bollette, ma non mi ha convinto il fatto che non vengono impiegate risorse per aumentare il Pil del Paese". Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso della conferenza stampa "Photo Ansa 2022". C’è una parte di manovra che "ci vede favorevoli e per quella parte che non ci convince c’è la volontà di intervenire", ha poi chiarito. Infatti, l’interlocuzione con il governo "c’è sempre: ci sono ottimi rapporti e ho avuto modo di sottolineare alcuni interventi" da inserire nella legge di Bilancio, ha concluso Bonomi. (Rin)