G7: Scholz, il Club del clima sarà operativo dal prossimo anno

- Il Club del clima, fondato dagli Stati parte del G7 e aperto agli altri Paesi, sarà operativo dal prossimo anno. Tutti gli Stati sono invitati a unirvisi. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, durante la conferenza stampa che ha tenuto al termine del vertice in videoconferenza del G7. Ai colloqui ha preso parte anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Il capo del governo federale ha tracciato un bilancio della presidenza di turno del gruppo esercitata dalla Germania, che si concluderà il 31 dicembre con il passaggio delle consegne al Giappone. Dopo aver sottolineato la “incrollabile solidarietà” del G7 nei confronti dell'Ucraina impegnata a respingere l'invasione russa, Scholz ha comunicato che al vertice odierno i Paesi del gruppo hanno approvato lo statuto del Club del clima. Tale documento servirà da base per una sua ulteriore espansione. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) istituirà un segretariato per il Club del clima insieme all'Agenzia internazionale per l'energia (Aie). L'idea è che Paesi decisi a ridurre le emissioni di gas serra uniscano le forze e collaborino per promuovere la protezione del clima. Tale cooperazione dovrebbe estendersi ad altri Stati e regioni, facendo avanzare la protezione globale del clima a progredire. (segue) (Geb)