G7: Scholz, il Club del clima sarà operativo dal prossimo anno (2)

- Si tratta, dunque, di riunire il maggior numero possibile di Paesi nel Club del clima e concordare un percorso comune verso la neutralità climatica entro il 2050. In particolare, si tratta di selezionare strumenti di politica per il clima: dalla creazione di mercati per prodotti privi di CO2 alla determinazione del suo prezzo. Ulteriore obiettivo, è evitare la “rilocalizzazione delle emissioni” inquinanti. Il Club del clima non vuole essere percepito come un concorrente degli sforzi per la protezione dell'ambiente intrapresi sotto l'egida delle Nazioni Unite, ma come un supplemento. Secondo Scholz, “con il Club del clima e la conversione socialmente equa delle nostre industrie verso la neutralità climatica, stiamo dando un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali”. La priorità è la decarbonizzazione dell'industria. (Geb)