Ucraina: Tajani, a Parigi per discutere di ricostruzione, guerra deve finire con ritiro della Russia

- Domani "saremo a Parigi per discutere degli interventi immediati" in favore dell'Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa alla fine del Consiglio Affari esteri di Bruxelles, parlando della Conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina, in programma domani in Francia. "L'Italia già ha dato un grande contributo, soprattutto per aiutare questo Paese in una stagione complicata. Abbiamo inviato molte tonnellate di materiale elettrico, commutatori e trasformatori, proprio perché possa essere ripristinata la rete elettrica", ha detto. "Domani a Parigi diremo quello che pensiamo, e siamo pronti a fare la nostra parte anche per la costruzione dell'Ucraina, perché è un Paese candidato all'Unione europea e ci auguriamo che la guerra finisca quanto prima", ha aggiunto. Il conflitto, ha concluso Tajani, "deve finire non con la resa dell'Ucraina ma con il ritiro della Russia dei territori che ha invaso". (Beb)