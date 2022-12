Regioni: Fondazione Ipres, buona risposta in coinvolgimento territori per sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le evidenze dell’analisi segnalano una buona risposta delle amministrazioni regionali alle iniziative promosse a livello nazionale finalizzate sia al coinvolgimento dei territori nella redazione e nella revisione della SNSvS (Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile), sia alla condivisione dei propri percorsi di redazione delle SRSvS”. Lo ha detto Roberta Garganese di Fondazione Ipres illustrando le esperienze di Liguria e Puglia nell’ambito delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile, durante la presentazione del Rapporto sulla finanza territoriale 2022. Nell’analisi si è voluto “approfondire sinergie e similarità fra i percorsi di approvazione delle proprie strategie di sviluppo sostenibile” delle due regioni prese in esame, “mantenendo nello schema delle analisi tre variabili: la coerenza delle politiche, il sistema di monitoraggio e la partecipazione”. Il tema aperto "è uno solo - ha concluso -: la strategia deve essere coerente, unitaria, ci devono essere obiettivi misurabili e soprattutto presenza di valori target che possano essere monitorati in tempo per reindirizzare le strategie".(Rem)