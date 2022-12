Legge Bilancio: M5s, emendamenti per potenziare Transizione 4.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle "ha segnalato emendamenti alla legge di Bilancio per colmare il gravissimo vuoto creato dal governo sul sostegno agli investimenti delle imprese. Su questo tema, a dir poco dirimente, in manovra c'è poco o niente, come peraltro dimostra l'impatto pressoché nullo della stessa legge di Bilancio sulla crescita del 2023, prevista al più zero virgola qualcosa, se tutto andrà bene. Per questo abbiamo presentato un emendamento per potenziare i crediti d'imposta Transizione 4.0, in particolare per aiutare le imprese a investire in beni strumentali materiali e immateriali come macchinari tecnologici, software, applicazioni, piattaforme". Lo comunicano in una nota i componenti del M5s delle commissioni Bilancio di Camera e Senato. "Insomma, tutto ciò che serve a favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle nostre aziende - proseguono i parlamentari -. In più abbiamo proposto la proroga di un anno dei crediti d'imposta per gli investimenti in beni materiali nel Mezzogiorno e per gli investimenti nelle Zes, le Zone economiche speciali. Anche qui, faremo di tutto per colmare l'assenza di riferimenti importanti al Sud, in una manovra che su questo è più che mai laconica". (Com)