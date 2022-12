Ucraina: domani Tajani a Parigi per Conferenza internazionale "Standing with the Ukrainian People"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani sarà domani, 13 dicembre 2022, a Parigi per partecipare su delega del presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Conferenza internazionale "Standing with the Ukrainian People". Lo riferisce una nota della Farnesina. L'iniziativa, lanciata dal presidente francese Emmanuel Macron e dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, punta a migliorare il coordinamento tra i donatori internazionali e a creare una piattaforma comune di coordinamento degli aiuti, allargando il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea ad altri Stati e organismi internazionali. L'obiettivo di fondo è soddisfare le esigenze immediate ucraine (come la preservazione delle infrastrutture civili nei settori dell'energia, dell'acqua, dell'approvvigionamento alimentare, della sanità e dei trasporti). "Oggi è essenziale garantire la capacità funzionale delle infrastrutture critiche e civili dell'Ucraina, di fronte alle massicce devastazioni provocate dai brutali bombardamenti russi e all'ulteriore minaccia rappresentata dall'abbassamento delle temperature" ha osservato Tajani, ricordando al contempo che "di fronte a questa crisi umanitaria, l'Italia ha rapidamente mobilitato le proprie risorse per far fronte ai bisogni più urgenti attraverso contributi finanziari e aiuti materiali". "Il governo italiano", ha aggiunto Tajani, "continuerà a lavorare con tutti i suoi partner, e in tutti gli organismi di coordinamento internazionale, per svolgere un ruolo di primo piano". (Com)