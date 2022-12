Trasporto aereo: Uiltrasporti, domani sciopero personale volo Easyjet basato in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo sciopero è "il risultato della mancata volontà, da parte aziendale, di risolvere le innumerevoli problematiche rappresentate negli ultimi mesi da parte sindacale e di relazioni industriali inadeguate". A dichiararlo la Uiltrasporti, annunciando per domani lo sciopero di 4 ore, dalle ore 12 alle 16, del personale di volo di Easyjet. "La compagnia - continua la Uiltrasporti in una nota - da troppo tempo si ostina, incomprensibilmente, a non voler trattare con i rappresentanti dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa in azienda. Il comportamento antisindacale di Easyjet, sempre denunciato dalla Uiltrasporti, è stato avvalorato, lo scorso venerdì, anche dal pronunciamento del Tribunale di Busto Arsizio che ha condannato pesantemente l'azienda su tutta la linea. E' giunta l'ora di un cambio di passo che possa garantire il corretto ripristino delle relazioni e l'avvio di una seria negoziazione sul rinnovo dei contratti". (Com)