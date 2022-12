Qatar: Tajani, siamo un grande Paese, se qualcuno ha commesso reati non riguardano il sistema Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è un grande Paese: se ci sono dei parlamentari o degli assistenti che hanno commesso dei reati, sono questioni che riguardano le singole persone, non il sistema Italia, come non riguardano il sistema Parlamento. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa alla fine del Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Non dobbiamo permettere che la supposta corruzione di alcuni, la violazione di regole, con comportamenti assolutamente inaccettabili, danneggi il ruolo del Parlamento Ue, l'unica istituzione democratica eletta dai cittadini dell'Unione europea", ha detto. "La presidente Metsola fa benissimo a difendere il ruolo del Parlamento, ha tutto il nostro sostegno e il nostro appoggio. Condividiamo tutte le iniziative che ha annunciato oggi pomeriggio a Strasburgo per incrementare la trasparenza", ha aggiunto. "Sta difendendo molto bene l'istituzione che presiede, sono contento di averla votata come presidente del Parlamento Ue", ha concluso Tajani. (Beb)