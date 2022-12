Usa: Corte suprema ascolterà seconda contestazione al piano di Biden per cancellare debito studentesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha annunciato che prenderà in considerazione una seconda contestazione nei confronti della strategia dell’amministrazione Biden per la cancellazione del debito studentesco. Si tratta di una causa legale avviata da due persone (Myra Brown e Alexander Taylor) che non sono risultate idonee a richiedere la cancellazione totale dei propri debiti, e a cui sarebbe stata “negata la possibilità di commentare sull’approccio del dipartimento dell’Istruzione per decidere a chi cancellare il debito studentesco nella sua totalità”. La Corte ha anche richiesto delle prove che attestino il diritto legale dei due cittadini a sottoporre il caso alle autorità giudiziarie, precisando che per il momento la partenza del piano della Casa Bianca rimarrà sospesa, fino a che non saranno concluse le necessarie deliberazioni. (Was)