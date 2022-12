Iran-Russia: media, Teheran vuole limitare portata missili che intende consegnare a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Temendo un contraccolpo internazionale, l'Iran vorrebbe limitare la portata dei missili che intende fornire alla Russia per la guerra in Ucraina. Lo riferisce il portale “Axios”, citando quattro alti funzionari israeliani e rapporti di intelligence. Le consegne di missili balistici iraniani alla Russia potrebbero infatti violare una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e innescare un meccanismo che vedrebbe l’Iran nuovamente sottoposto a sanzioni. Come sottolinea “Axios”, una situazione del genere sarebbe problematica per l'Iran, ma ancora di più per la Russia, che è membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In base alla risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, approvata nel 2015 come parte dell'accordo nucleare iraniano, i Paesi non sono autorizzati a trasferire o ricevere missili balistici e droni dall'Iran con una portata di oltre 300 chilometri e un carico utile di oltre 500 chilogrammi fino a ottobre 2023. (segue) (Was)