Iran-Russia: media, Teheran vuole limitare portata missili che intende consegnare a Mosca (2)

- In questo contesto, il vice ministro della Difesa russo Aleksander Fomin ha visitato Teheran con una delegazione militare il 3 dicembre dove ha incontrato il capo di Stato maggiore iraniano, il generale Mohammad Hossein Bagheri, partecipando alla quarta riunione della Commissione congiunta per la cooperazione militare, costituita alla fine dello scorso anno per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi. I quattro funzionari israeliani citati da “Axios” hanno affermato che la pressione internazionale non ha dissuaso completamente Teheran dal pianificare l'invio dei missili alla Russia e che intende procedere presto con le consegne. Nel tentativo di mitigare le ricadute internazionali e non violare la risoluzione del Consiglio di sicurezza, l'Iran intende fornire alla Russia solo missili con una gittata inferiore a 300 chilometri e modificare altri missili in modo che rientrino nei parametri della risoluzione del 2015. Tra i sistemi che sarebbero oggetto di tali modifiche figura il Fateh-110, che ha una gittata di 300 chilometri, mentre il missile balistico Zolfaghar, con una gittata di 700 chilometri, non sarebbe più tra le armi destinate alla Russia. (segue) (Was)