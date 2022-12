Iran-Russia: media, Teheran vuole limitare portata missili che intende consegnare a Mosca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane, lo Stato di Israele ha fornito un dossier di intelligence sui trasferimenti di armi iraniane alla Russia a diversi Paesi occidentali. I funzionari israeliani hanno affermato di sperare di utilizzare l'attuale attenzione sull'assistenza iraniana allo sforzo bellico russo come mezzo per aumentare la pressione internazionale su Teheran. La Casa Bianca ha rifiutato di commentare la valutazione israeliana, ma il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby ha dichiarato lo scorso 9 dicembre in un incontro con i giornalisti che l'amministrazione del presidente Joe Biden è ancora preoccupata per la possibilità che l'Iran fornisca alla Russia missili balistici. Kirby ha affermato che la Russia sta offrendo all'Iran un supporto militare e tecnico senza precedenti, mentre Teheran è diventata il principale sostenitore militare di Mosca. "Questo sta trasformando la loro relazione in una vera e propria partnership di difesa", ha aggiunto. L'amministrazione Biden ha condiviso informazioni sulla cooperazione militare della Russia con l'Iran con i partner statunitensi in Medio Oriente e in tutto il mondo, ha affermato Kirby. Il funzionario statun9itense ha aggiunto che gli Stati Uniti sono preoccupati che la Russia intenda fornire all'Iran equipaggiamento militare avanzato come elicotteri, sistemi di difesa aerea e aerei da combattimento avanzati Su-35, precisando che piloti iraniani sarebbero già in Russia per ricevere formazione sui velivoli russi. (Was)