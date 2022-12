© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: sindacato Ugtt, noi esclusi dal programma presentato all’Fmi - L'ufficio esecutivo nazionale dell'Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt) ha espresso "stupore" per le dichiarazioni del governatore della Banca centrale, del ministro delle Finanze e ministro dell'Economia e della Pianificazione riguardo la presunta partecipazione del sindacato alla formulazione del programma economico concluso con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha riferito il sindacato oggi in un comunicato, ribadendo la propria richiesta di prendere visione dei "contratti segreti tra governo e circoli finanziari globali (…) che aumentano la sofferenza della popolazione e danneggiano gli interessi della Tunisia". Il sindacato ha ribadito "il suo rifiuto di revocare i sussidi e vendere le istituzioni pubbliche, esercitare pressioni sulla massa salariale e aggravare i dipendenti con le tasse”. L’Ugtt ha affermato di aderire “a una visione partecipativa per esaminare la riforma dei sistemi di sussidi e delle istituzioni e strutture pubbliche, sulla base della salvaguardia delle conquiste sociali e del potere d'acquisto dei lavoratori e dell'intera popolazione”, mettendo in guardia “contro misure unilaterali che potrebbero infiammare la rabbia popolare e le proteste sociali". L'organizzazione sindacale ha messo in guardia dal “continuo deterioramento della situazione economica e sociale in assenza di misure chiare da parte del governo per frenare l'aumento dei prezzi, la scarsità di materie di base, il deterioramento del potere d'acquisto e le continue ripercussioni della crisi globale dell'energia e dei cereali sul Paese in assenza di qualsiasi visione per ridurle". (segue) (Res)