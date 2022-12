I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: arrestati due estremisti fedeli allo Stato islamico - Le unità anti-terrorismo della Tunisia sono riuscite a individuare e arrestare due estremisti religiosi attivi online e addestrati rispettivamente nella preparazione dei veleni e nella fabbricazione di esplosivi. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Mosaique Fm". Entrambi avevano giurato fedeltà allo Stato islamico. Uno dei due aspiranti terroristi aveva ricevuto una formazione nel campo della preparazione di veleni, in particolare per quanto riguarda il "veleno di ricina", tossina popolare tra spie russe e terroristi islamici e resa famosa al grande pubblico nella per la serie tv "Breaking Bad". Le stesse unità sono state anche in grado di arrestare un secondo terrorista, virtualmente collegato alla suddetta organizzazione terroristica, che aveva ricevuto lezioni militari teoriche su come fabbricare cinture, ordigni esplosivi e compiere omicidi con armi bianche. Le due persone arrestate sono state deferite al giudice del polo giudiziario anti-terrorismo, che ha ordinato di trattenerle in carcere. (segue) (Res)