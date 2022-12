I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: ministero Sviluppo locale impone a commercianti permesso di sicurezza prima di aprire attività - Il ministro dello Sviluppo locale dell'Egitto, Hisham Amna, ha emesso una decisione che obbliga la maggior parte dei commercianti del Paese arabo a ottenere una speciale certificazione di sicurezza per poter aprire i loro negozi. Sono in tutto 83 le attività (come negozi di alimentari, barbieri, negozi e caffè) sottoposte all'approvazione della direzione della sicurezza del ministero dell'Interno. Da parte sua, l'avvocato e membro del comitato per il rilascio dei detenuti politici, Tariq Al Awadi, ha affermato che una decisione di questo tipo è contraria alla costituzione. "E' un attacco ai diritti costituzionali, il più importante dei quali è il diritto al lavoro: invito i titolari di queste attività a contestarla", ha scritto Al Awadi su Facebook, definendo "vergognosa” la disposizione del ministro Amna. (segue) (Res)