© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Italia: inaugurato mercato a Djerba finanziato con fondi ministero Esteri italiano - Ha avuto luogo, ieri, nell'isola di Djerba, nel sud della Tunisia la cerimonia di inaugurazione del mercato del pesce di Houmt Souk, la cui ristrutturazione è una delle attività del progetto Nemo Kantara finanziato dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale italiano attraverso l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics). Lo ha reso noto Aics-Tunisi in un comunicato diffuso sul proprio sito. Alla cerimonia erano presenti il governatore di Medenine Said Ben Zayed e l'ambasciatore d'Italia in Tunisia Fabrizio Saggio. Nemo Kantara mira alla stabilizzazione e allo sviluppo socioeconomico delle regioni costiere tunisine. Con un budget complessivo di 5 milioni di euro, per una durata di tre anni, il progetto è realizzato dal Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei (Cheam) Bari in collaborazione con il ministero dell’Agricoltura. Aics ha precisato che la ristrutturazione del mercato di Houmt Souk si inserisce nel quadro delle attività volta e “rafforzare le organizzazioni dei produttori ittici e degli attori istituzionali, allo scopo di creare sinergie per una gestione sostenibile delle risorse naturali e migliorare la competitività degli operatori della pesca”. L'ambasciatore Saggio e la vice-direttrice di Aics Tunisi Annamaria Meligrana hanno svolto una visita nel sud della Tunisia per incontrare pescatori, studenti, istituzioni e autorità coinvolte nel successo del progetto Nemo Kantara. L'ambasciata italiana ha reso noto che sono stati inaugurati anche alcuni progetti dell'agenzia a sostegno dell'artigianato locale. (Res)