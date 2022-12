I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: portavoce magistratura dopo critiche su esecuzioni, non ci preoccupiamo dei giudizi altrui - La magistratura dell’Iran “impiega la massima precisione e, se necessario, la massima velocità in tutti gli affari e procedimenti giudiziari, applicando gli standard legali, avendo Dio come suo osservatore e non si preoccupa delle chiacchiere altrui”. Lo ha dichiarato il portavoce della magistratura iraniana, Gholamhossein Ejei, commentando le condanne da parte di Stati Uniti e Paesi europei delle esecuzioni per impiccagione di due persone arrestate nell’ambito delle proteste anti-regime in corso dal 16 settembre scorso a seguito della morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta a Teheran dopo il suo arresto da parte della polizia morale iraniana per non aver indossato il velo in modo corretto. Questa mattina le autorità iraniane hanno giustizia in un’esecuzione pubblica nella città di Mashhad, il 23enne Majid Reza Rahnavard, arrestato lo scorso 3 dicembre nell’ambito delle proteste in corso nel Paese da metà settembre. Il giovane, un lottatore professionista, era accusato di aver accoltellato due membri delle forze di sicurezza. Rahnavard è la seconda persona ad essere giustiziata dopo Mohsen Shekari, la cui esecuzione era avvenuta lo scorso 8 dicembre. (segue) (Res)