- Libano: vicepresidente Parlamento, “la legge sul controllo dei capitali verrà annullata” - Le commissioni parlamentari riunite di Finanza e Giustizia del Libano hanno deciso di annullare il disegno di legge sul controllo dei capitali, una delle condizioni del Fondo monetario internazionale (Fmi) per concedere un maxi-prestito da 3 miliardi di dollari al Paese dei cedri. Lo ha annunciato oggi il vicepresidente del Parlamento, Elias Bou Saab, al termine di una seduta. “Non possiamo assediare le banche con la legge sul controllo dei capitali: l'obiettivo è restituire i soldi dei correntisti”, ha detto Bou Saab, sollecitando la presenza "di un governo e di un presidente della Repubblica che seguano questo dossier”. Il disegno di legge sul controllo dei capitali mira a legalizzare e standardizzare le restrizioni bancarie ad hoc poste in essere all'inizio della crisi finanziaria libanese nel 2019. È tra le condizioni richieste dal Fondo monetario internazionale per applicare l'accordo preliminare raggiunto con il Libano. Questo prevede un aiuto di 3 miliardi di dollari in quattro anni, a condizione che le autorità libanesi approvino un certo numero di misure. Nel frattempo, il Libano continua a sprofondare in una crisi economica senza precedenti da quasi tre anni. Più dell'80 per cento della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà e i depositanti non riescono a ritirare denaro a causa delle restrizioni bancarie. (segue) (Res)