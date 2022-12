I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kuwait: l’emiro Nawaf in Italia per una “visita privata”, quarta volta in un anno - L’emiro del Kuwait, Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah, è partito per l’Italia, oggi, per una “visita privata”. Lo rende noto l’agenzia di stampa kuwaitiana “Kuna”, senza fornire particolari dettagli in merito. Ad accompagnare l’emiro in aeroporto vi erano diverse personalità dell’emirato del Golfo, tra cui il principe ereditario Sheikh Mishaal al Ahmad al Sabah e il primo ministro Sheikh Ahmad Nawaf al Ahmad al Sabah. Si tratta della quarta visita dell’emiro in Italia nell’anno in corso, l’ultima svolta ad ottobre. In quell’occasione, “Kuna” aveva riferito che l’emiro si sarebbe sottoposto a controlli medici “di routine”. L’emiro Nawaf al Sabah ha assunto la guida del Kuwait nel settembre 2020, dopo la morte del fratello Sabah al Ahmad al Jaber al Sabah. Poi, alla fine dell'anno scorso, il sovrano ha ceduto la maggior parte delle sue responsabilità al principe ereditario Mishal al Ahmad al Jaber al Sabah, il suo erede designato. Ad oggi, il Paese continua ad essere caratterizzato da instabilità politica. Il 5 ottobre, il principe ereditario ha riconfermato Ahmad Nawaf al Sabah, figlio dell'emiro al potere, come primo ministro, annunciando successivamente la formazione dell'esecutivo composto da 15 ministri, di cui due donne. La squadra è stata ritirata quasi immediatamente dopo le accese obiezioni dei parlamentari, per poi essere successivamente riformata. Negli ultimi due decenni, le diverse crisi tra il parlamento e il governo in Kuwait hanno portato l'emiro a sciogliere il parlamento più di dieci volte. (segue) (Res)