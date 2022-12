© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran-Russia: portavoce ministero Esteri Teheran, cooperazione difesa non “contro Paese terzo” - La collaborazione tra Iran e Russia “si basa su interessi comuni in vari campi e la cooperazione nell’ambito della difesa non è contro alcun Paese terzo”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, nella sua conferenza stampa settimanale, in risposta ad una domanda dei giornalisti sull’invio di attrezzature militari in Russia da utilizzare nella guerra in Ucraina. "Come abbiamo detto molte volte, non abbiamo fornito armi o assistenza militare a nessuna parte in questa guerra, e sottolineiamo ancora una volta che l'Iran ha sempre cercato ed è pronto a usare le sue relazioni e capacità per aiutare i due Paesi a raggiungere una soluzione politica", ha aggiunto Kanaani. "Le rivendicazioni contro l'Iran sono politicamente motivate e sono fatte da Paesi che inviano armi a una delle parti in guerra”, ha dichiarato il portavoce della diplomazia di Teheran. (segue) (Res)