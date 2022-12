© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: mediatore Usa Hochstein, governo Netanyahu riconoscerebbe accordo su confini marittimi - Un eventuale governo di Israele guidato da Benjamin Netanyahu rispetterebbe l'accordo sul gas offshore recentemente concluso con le autorità di Beirut tramite la mediazione degli Stati Uniti. A dirlo è stato Amos Hochstein, il diplomatico Usa incaricato del dossier della delimitazione dei confini con Israele, in un'intervista al quotidiano libanese “Annahar”. “Non crediamo che un governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu abbandonerebbe l'accordo sul gas offshore recentemente concluso con il Libano”, ha detto Hochstein, aggiungendo che Libano e Israele rispettano il confine marittimo internazionale che l'accordo è ormai diventato un fatto compiuto. Egli ha anche sottolineato di non percepire che il nuovo governo israeliano intenda rifiutare l'accordo, osservando che la nuova amministrazione israeliana comprenderebbe i vantaggi di mantenere l'accordo. In merito al ritardo nella fornitura al Libano di gas egiziano ed elettricità proveniente dalla Giordania, Hochstein ha accusato il governo libanese di non aver attuato le necessarie riforme. Per quanto riguarda la delimitazione del confine terrestre tra Libano e Israele, il funzionario Usa ha affermato che una tale decisione è possibile, ma non in assenza di un presidente della Repubblica e di un governo in Libano e in presenza di un governo di transizione in Israele. Il diplomatico Usa ha aggiunto che il Libano inizierà a beneficiare delle risorse di gas offshore, se presenti in quantità commercialmente sostenibili, entro tre o quattro anni. (Res)