Cultura: conservazione dei beni cartacei, esposizione e laboratorio nella Chiesa di San Bartolomeo a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il workshop sarà guidato dal dottor Giovanni Fazio. Gli studenti si cimenteranno nell'analisi e cause di patologie e danni della carta; collazione del volume; spolveratura; tecniche di restauro della carta; conservazione di stampe e opere d'arte su carta; cenni sul risarcimento delle lacune. A supporto dell'iniziativa, l'Associazione Amici degli Archivi metterà a disposizione una campionatura di materiali archivistici e bibliografici conservate nei propri archivi, appartenenti all'Archivio Vittorio Amicarelli, quale esempio di fondo archivistico in cui sono compresi una varietà ampia di supporti scrittori e la necessità di intervenire e conservare in modo appropriato gli archivi contemporanei ai fini della consultazione e lo studio. (segue) (Ren)