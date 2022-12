Cultura: conservazione dei beni cartacei, esposizione e laboratorio nella Chiesa di San Bartolomeo a Napoli (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione Amici degli Archivi onlus conserva numerosi archivi privati, raccolti in circa 1000 raccoglitori e 100 pergamene dal secolo XVI al XX. L'Associazione, inoltre, custodisce anche materiale pervenuto con i fondi archivistici o in donazione e cioè quadri, sculture, incisioni. L'Associazione ha prodotto nei suoi 15 anni di vita un'intensa attività per la valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico conservato. In particolare sono da segnalare la raccolta di fonti musicali e l'archivio fotografico. La Biblioteca consta di circa 12.000 volumi suddivisi per settori. (Ren)