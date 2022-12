Russia: intelligence britannica, mancanza di truppe "ostacolerà nuova offensiva di Putin"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'intelligence britannica, l'esercito russo si è "impantanato" nell'Ucraina orientale e non avrà a disposizione abbastanza truppe per lanciare una nuova offensiva per diversi mesi. Il ministero della Difesa britannico ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin sta provando a organizzare un esercito abbastanza grande da sfondare le linee difensive fortificate dell'Ucraina nell'est del Paese: "Probabilmente la Russia punta ancora ad estendere il controllo su tutte le province di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson". Tuttavia, secondo il ministero della Difesa britannico, le forze russe rimangono troppo piccole per compiere progressi significativi e le due parti sono bloccate in una battaglia per successi territoriali marginali in città come Bakhmut. (Rel)