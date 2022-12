Turismo: Jelinic (Enit) insignita dell'onorificenza della Federazione italiana Cuochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ad di Enit Ivana Jelinic riceve il riconoscimento della Federazione Italiana Cuochi ed è inserita nell’ albo d’onore delle Berrette Bianche Italiane insieme ad altre personalità del mondo delle istituzioni e della cultura dell'Italia. L’associazione che rappresenta in Italia più di 20 mila professionisti del settore conferisce alla Ad Enit Jelinic, presso la Camera presso l’aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari in Via degli Uffici del Vicario - il prestigioso onore per “l’incessante e pregevole opera a sostegno dei valori nazionali in ambito comunitario”, iscrivendola all’Albo d’Onore della Federcuochi, onorificenza che la Federazione riserva a personalità della cultura e delle istituzioni vicine alla famiglia delle Berrette Bianche Italiane. L’evento prevede inoltre l’assegnazione di un riconoscimento alla carriera per oltre 240 chef italiani che hanno onorato la categoria con più di venticinque anni di professione. Insieme ai più rappresentativi organi di stampa e periodici del settore, a professionisti provenienti da ogni regione d’Italia e da Paesi esteri. (segue) (Com)