Lazio: Granieri (Coldiretti), ringraziamenti a presidente Arsial Ciarla per lavoro svolto

- Il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, dopo le dimissioni di Mario Ciarla da presidente del Cda di Arsial, in una nota afferma: "Esprimo il mio ringraziamento e quello di Coldiretti Lazio a Mario Ciarla, per l'ottimo lavoro che in questi due anni ha svolto alla guida dell'Arsial, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura e per il suo straordinario impegno a sostegno del nostro settore. Coldiretti Lazio - prosegue - ha sempre lavorato in sinergia con Arsial per la valorizzazione della filiera agroalimentare, la tutela dell'ago-biodiversità e la promozione del patrimonio regionale enogastronomico. I due anni che hanno caratterizzati il mandato di Mario Ciarla - sottolinea -, sono stati segnati da grandi difficoltà, come quelle rappresentate dalla pandemia, ma la sua guida è sempre rimasta salda e abbiamo continuato a confrontati costantemente. Il suo instancabile impegno profuso nella valorizzazione del patrimonio rurale e agroalimentare del Lazio - conclude - non si è mai fermato. Numerose le iniziative portate avanti a sostegno dell'agricoltura e delle nostre aziende. Una persona dalle straordinarie qualità sia professionali che umane". (Com)