Ue: mercoledì alle 9.30 in Aula Senato discussione su comunicazioni Meloni in vista di Consiglio europeo

23 luglio 2021

- Mercoledì alle ore 9.30 si svolgerà nell'Aula del Senato la discussione sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022. Il testo sarà consegnato al Senato nella giornata di domani, mentre il premier sarà in Aula per la replica. Lo ha comunicato all'Emiciclo la presidente di turno, Anna Rossomando, riferendo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo di palazzo Madama.(Rin)