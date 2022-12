Veneto: siglato accordo fra Anci, consiglio Bacino Priula e Contarina Spa per gestione rifiuti speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, a Treviso, Anci Veneto ha firmato assieme al Consiglio del Bacino Priula e Contarina Spa un accordo riguardante la gestione dei rifiuti speciali delle 49 amministrazioni del territorio di riferimento. "Il servizio – come viene spiegato in una nota - di raccolta dei rifiuti speciali viene affidato a Contarina, le amministrazioni comunali potranno infatti adempiere agli obblighi previsti dalla norma tramite la loro società; inoltre Contarina fornirà ai Comuni convenzionati consulenza in merito alla gestione dei depositi temporanei e alla classificazione dei rifiuti lì presenti". È un accordo uno e "si tratta di un documento che va a regolare una materia delicata come quella della gestione dei rifiuti che riguarda la salute pubblica dei territori, ma anche l'attività quotidiana dei Comuni e delle imprese. Questo accordo ha l'obiettivo di sburocratizzare e semplificare la gestione dei rifiuti speciali prodotti dai Comuni ed allo stesso tempo contribuire alla tutela dell'ambiente che uno dei parametri fondamentali nel valutare la qualità della vita di un territorio. Contarina che ringrazio insieme al Bacino Priula sono dei punti di riferimento di eccellenza per il riciclo e la gestione dei rifiuti e questo accordo conferma quanto sia importante la sinergia tra diversi soggetti per migliorare i servizi offerti. E il Veneto si dimostra anche in questo campo, come sempre, un punto di riferimento" ha dichiarato Mario Conte, presidente di Anci Veneto. (Rev)