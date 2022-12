© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arresto del procuratore capo degli arbitri per narcotraffico è "una cosa folle. Se Trentalange dovrebbe dimettersi? Lo valuteranno lui e il consiglio federale”. Lo ha dichiarato il ministro dello Sport, Andrea Abodi, intervenuto ai microfoni di “Un giorno da Pecora” su Rai Radio1. “A volte si è colpevoli per aver commesso il fatto ma a volte anche per non aver compreso il fatto", ha aggiunto Abodi. (Rin)