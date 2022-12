Perù: "licenziati" tutti i prefetti nominati da ex presidente Castillo, "istigavano alla protesta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio dei ministri del Perù, Pedro Angulo, ha annunciato la destituzione dei prefetti nominati dall'ex presidente, Pedro Castillo, molti dei quali sospettati di aver animato le manifestazioni anti governative che hanno sin qui portato alla morte di due persone. Il ministro dell'Interno, Cesar Cervantes, ha spiegato Angulo, ha ricevuto dalla presidente Dina Boluarte l'incarico di rimuovere i funzionari che, stando a rapporti elaborati dall'intelligence, "si sono dedicati ad istigare" la piazza. Il ministro della Difesa, Alberto Otarola, ha da parte sua segnalato che ai prefetti si chiede non solo "integrità" morale, ma anche che "non attentino contro lo Stato di diritto". Il presidente del Consiglio, accompagnato proprio dai titolari di Esteri e Interno, sarà in serata in Parlamento per illustrare la versione sugli scontri tra polizia e i manifestanti impegnati nella richiesta di dimissioni della nuova presidente, Dina Boluarte, e per il ritorno in libertà dell'ex capo di Stato, Pedro Castillo, sfiduciato e arrestato nella scorsa settimana. (segue) (Brb)