Perù: "licenziati" tutti i prefetti nominati da ex presidente Castillo, "istigavano alla protesta" (2)

- In mattinata, la presidente Boluarte aveva annunciato lo stato di emergenza proprio nelle zone teatro dei principali scontri. "Annuncio la dichiarazione dello Stato di emergenza nelle zone ad alta conflittualità sociale. Ho dato istruzioni perché si recuperi pacificamente il controllo dell'ordine interno, senza pregiudicare i diritti fondamentali della cittadinanza", ha detto Boluarte in un discorso alla nazione. La nuova presidente si è detta "profondamente dispiaciuta per la morte di due connazionali ad Andahuaylas", sua terra d'origine, ed espresso condoglianze ai familiari. Proteste si registrano in diversi punti del Paese, compresa la capitale Lima, dalle ore successive alla destituzione di Pedro Castillo da presidente, il 7 dicembre, risposta al colpo di mano con cui aveva disposto la chiusura del Parlamento. I manifestanti chiedono la liberazione dell'ex presidente, nel frattempo finito in arresto, e la rinuncia di Boluarte. (segue) (Brb)