Perù: "licenziati" tutti i prefetti nominati da ex presidente Castillo, "istigavano alla protesta" (3)

- Teatro principale delle proteste la città di Andahuaylas, da cui viene la stessa Boluarte, e nelle cui strade principali si sono riunite diverse migliaia di manifestanti armati di pietre e affrontati dalle forze di sicurezza con il lancio di gas lacrimogeni. Oltre ai due morti, di 15 e 18 anni, nel corso delle proteste iniziate il 9 dicembre si sono contati fin qui oltre 30 feriti, tra cui manifestanti, giornalisti e agenti di polizia. Situazioni di violenza si sono registrati anche in altri punti del Paese. Il commissariato di Huancabamba, nella regione meridionale di Apurimac, è stato dato alle fiamme."La garanzia del diritto alla protesta pacifica richiede che dinanzi a fatti di violenza è necessario individuare le persone il cui comportamento metta a rischio i diritti alla vita e all'integrità. L'uso della forza deve essere eccezionale, legale necessario e proporzionato", si legge in una nota della Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh). (segue) (Brb)