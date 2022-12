Perù: "licenziati" tutti i prefetti nominati da ex presidente Castillo, "istigavano alla protesta" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello stesso messaggio, Boluarte, ha detto che proporrà al Parlamento di anticipare le elezioni generali ad aprile del 2024, con oltre due anni di anticipo sulla data prevista, prima mossa per affrontare le "ore difficili" della crisi politica e istituzionale. "Interpretando nel modo più ampio la volontà della cittadinanza, ho deciso di assumere l'iniziativa di ottenere un accordo per anticipare le elezioni generali per il mese di aprile del 2024", ha detto Boluarte in un discorso alla nazione. "Nei prossimi giorni trasmetterò un progetto di legge per lo spostamento delle elezioni, perché sia condiviso con le forze politiche", ha proseguito la nuova presidente. "La Patria sta vivendo ore difficili. Nell'assumere l'incarico presidenziale ho segnalato che il mio governo avrebbe cercato il dialogo, la comprensione, la concertazione e il consenso tra tutti e per tutti. Senza esclusioni", ha aggiunto. (segue) (Brb)