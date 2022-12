Usa: “Cnn”, governo annuncerà domani una svolta nel campo della fusione nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scienziati statunitensi sono riusciti per la prima volta ad innescare una reazione di fusione nucleare che ha portato ad un guadagno netto di energia. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che il dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha in programma un annuncio ufficiale per domani, dopo l’esperimento condotto dagli scienziati del laboratorio Lawrence Livermore, in California. Si tratta di una svolta nel campo della ricerca sulla fusione nucleare: uno dei principali ostacoli allo sviluppo della tecnologia, infatti, è rappresentato dalla difficoltà a generare una quantità di energia superiore a quella che viene consumata durante il processo. Il dipartimento dell’Energia ha anticipato ieri che martedì la segretaria Jennifer Granholm annuncerà una “importante svolta scientifica”, senza scendere nei dettagli. (Was)