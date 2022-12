Serbia-Kosovo: Tajani, positiva decisione di rinviare elezioni nel nord del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione, Antonio Tajani, commenta favorevolmente la decisione della leadership politica kosovara di rinviare le elezioni municipali del 18 dicembre in quattro comuni a maggioranza serba a fronte della grave situazione di incertezza che si è prodotta negli ultimi giorni. Come si legge in una nota della Farnesna, la presidente kosovara Vjosa Osmani ha rinviatoi il voto al 23 aprile dopo che nuove elezioni erano state indette a causa delle dimissioni in massa di tutti i funzionari serbi nelle varie municipalità del Kosovo. "L'Italia approva questa decisione saggia", dice Antonio Tajani. In mattinata il ministro ancora una volta aveva telefonato al presidente serbo Aleksandar Vucic e al primo ministro kosovaro Albin Kurti ribadendo che "la stabilità della regione è un obiettivo italiano ed europeo". E in serata anche i paesi del "Quintetto" (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti) assieme alla rappresentanza della Ue hanno approvato la decisione kosovara: "Questa decisione costruttiva favorisce gli sforzi per promuovere una condizione di maggiore sicurezza nel Nord che è la condizione chiave per fare avanzare il dialogo sostenuto dall'Unione europea e normalizzare le relazioni fra Kosovo e Serbia". (Com)