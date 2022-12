Kosovo: attacco con granata stordente contro pattuglia di ricognizione Eulex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una granata stordente è stata lanciata contro una pattuglia di ricognizione della missione dell'Ue in Kosovo Eulex la notte scorsa nei pressi di a Rudare, nel nord del Paese. E' quanto riferisce una nota di Eulex, secondo cui nessun agente dell'unità di polizia della missione è rimasto ferito e non sono stati causati danni materiali. "Questo attacco, così come gli attacchi agli agenti di polizia del Kosovo, sono inaccettabili. Condanniamo fermamente gli atti violenti perpetrati da persone armate nel nord del Kosovo, anche contro la comunità internazionale", si legge nel comunicato. Eulex continuerà a lavorare con determinazione per sostenere la stabilità del Kosovo, entro i confini del suo mandato, e contribuire alla sicurezza della sua popolazione da parte di tutte le comunità. "Chiediamo ai responsabili di astenersi da azioni più provocatorie e sollecitiamo le istituzioni del Kosovo a consegnare i colpevoli alla giustizia", si legge nella nota di Eulex. (Alt)