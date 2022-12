Kosovo: Rakic (Lista serba) invita a cittadini del nord a non cadere nelle provocazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i cittadini serbi nel nord del Kosovo non devono cadere nelle provocazioni e mostrare un approccio volto alla pace e alla moderazione. E' quanto si legge in una nota diramata da Goran Rakic, il presidente della Lista serba, il principale partito politico espressione dei serbi in Kosovo. "Abbiamo tutti bisogno della pace e del proseguimento del dialogo per dare spazio ai negoziatori che dovrebbero arrivare a una soluzione a questa situazione attraverso il dialogo e non attraverso mosse unilaterali", ha sottolineato Rakic nel comunicato stampa. Il politico serbo ha chiesto, inoltre, che tutti i serbi arrestati vengano rilasciati, perché, come ha detto, tutti sono consapevoli che si tratta di accuse inventate, oltre che di impedire qualsiasi incursione della polizia del Kosovo o di altre unità nel nord. "Invito i cittadini a consentire a Kfor ed Eulex (le missioni della Nato e dell'Ue) di muoversi liberamente perché la loro presenza è conforme agli accordi internazionali precedentemente adottati", ha concluso Rakic. (Alt)