Kosovo-Serbia: Kurti, Belgrado vuole riprendere la guerra persa 23 anni fa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo rinunciato a nessuna decisione che abbiamo preso perché non possiamo rinunciare alla legalità, alla costituzionalità e agli obblighi che abbiamo a causa delle responsabilità che ci siamo assunti", ha affermato il primo ministro kosovaro che ha poi invitato i serbi a integrarsi nella società del Kosovo. "Abbiamo detto fin dall'inizio che il governo è interessato alla cooperazione con tutti i serbi. Vogliamo che i serbi prendano le posizioni che meritano. Inviamo questi messaggi ogni giorno. La Serbia, attraverso gruppi criminali e approfittando della mancanza di una legge definitiva nel nord, tiene in ostaggio i cittadini della Serbia", ha detto Kurti. (Alt)