Kosovo: Vucic, dalla comunità internazionale molte bugie su situazione nel nord

- E' in corso un tentativo di porre fine alla questione del Kosovo e vi partecipa anche una parte della comunità internazionale. Sono le prime parole pronunciate dal presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, al termine della riunione del Consiglio di sicurezza nazionale all'emittente televisiva "Rts". Vucic ha affermato che dalla comunità internazionale si sentono molte falsità sulla situazione sul terreno nel nord del Kosovo. "La polizia del Kosovo, che non è né speciale e nemmeno ordinaria, non deve stazionare nel nord. Senza contare che ieri e oggi hanno fatto irruzione con reparti speciali, che la comunità internazionale fa finta di non vedere", ha detto il capo dello Stato serbo. Il presidente ha invitato i serbi nel nord del Kosovo a mantenere la calma e a non cedere alle provocazioni. (Seb)