Legge Bilancio: Fratoianni (Avs), strizza occhio all'evasione e colpisce lavoro

- Questa manovra "dice molto di come la destra pensa al nostro Paese per l’oggi ed il domani. Abbiamo costruito un’alternativa. Questa manovra strizza l’occhio all'evasione con l'innalzamento del tetto al contante ed il balletto un po' indecente sul Pos. Questa manovra colpisce ancora una volta il lavoro che è la grande vittima delle crisi che in questi anni si sono succedute. Questa manovra reintroduce i voucher, lo strumento principale dello sfruttamento, in particolare nelle campagne. Questa manovra colpisce in modo indecente il reddito di cittadinanza. Il nostro è un insieme di proposte che complessivamente consente di disegnare una idea di Paese esattamente rovesciata a quella della destra. E' un compito dell'opposizione". Lo ha affermato il leader di Sinistra italiana e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, nel corso di una conferenza stampa alla Camera sulla legge di Bilancio. (Rin)