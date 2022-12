Roma: Santori (Lega), Gualtieri sia più presente su sicurezza, serve commissione ad hoc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Roma "è sconvolta dall'inaudita gravità di quanto accaduto a Fidene, ma in 24 ore non è il solo caso di violenza balzato sulle cronache, visto quanto accaduto stamattina a Ostia". Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori. "Il sindaco non si presenti saltuariamente alle riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza, ma faccia sentire la voce dei romani - aggiunge -. È necessario un impegno mirato e sistematico anche a livello consiliare, politico e amministrativo per prevenire fenomeni di conflitto sul territorio. La Lega ha infatti proposto l'istituzione di una Commissione consiliare speciale sicurezza urbana già prima degli eventi di queste ultime ore, inviando una lettera alla presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli e per conoscenza al sindaco Gualtieri. Allontanare i pericoli ormai quotidiani che infestano la Capitale trasformandola in un far west, è un dovere dell'amministrazione, che non deve girarsi dall'altra parte come fatto fino a ora. Ogni segmento dell'amministrazione è obbligato, nel rispetto del proprio ruolo, a fare la propria parte. Servono maggiori controlli, sanzioni, telecamere, personale, coordinamento, un piano accurato per mappare le criticità e intervenire preventivamente. A realizzare questi obiettivi - conclude Santori - l'apporto del confronto e del dibattito in Campidoglio attraverso una Commissione ad hoc è di fondamentale importanza". (Com)