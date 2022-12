Legge Bilancio: Floridia (M5s), su taglio scuole maggioranza fa retromarcia, ascoltato nostro allarme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Movimento 5 stelle "siamo stati tra i primi a denunciare il taglio di centinaia di scuole programmato dal governo in legge di bilancio con la norma sul cosiddetto dimensionamento scolastico". Lo sottolinea la capogruppo M5s al Senato Barbara Floridia. "Non possiamo nascondere la soddisfazione nel vedere che su questo punto la maggioranza fa retromarcia dando seguito al nostro allarme. Tra gli emendamenti segnalati alla manovra ce n'è infatti uno - a prima firma di Maurizio Lupi - che ripristina il quadro attuale per il quale mi sono spesa in prima persona da sottosegretaria all'istruzione, vale a dire il fatto che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici sia pari a 500 unità e fino a 300 per le scuole che si trovano nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Abbiamo sempre espresso un concetto molto importante: faremo opposizione dura ma sempre concentrata sui temi, e ove condivideremo specifici punti, come in questo caso, non avremo problemi ed anzi saremo lieti di votare favorevolmente a proposte della maggioranza. Dunque - conclude - il Movimento 5 Stelle voterà sì all'emendamento Lupi sul dimensionamento scolastico".(Rin)