Russia: ministero Finanze, saldo positivo ammonta a 8,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il saldo positivo del bilancio federale russo ha ammontato a 557 miliardi di rubli (8,4 miliardi di euro). Lo ha riferito in una nota il ministero delle Finanze russo. Nel periodo da gennaio a novembre di quest'anno, le entrate del bilancio federale hanno ammontato a circa 24,8 mille miliardi di rubli (374 miliardi di euro), mentre le spese a circa 24,22 mille miliardi di rubli (365 miliardi di euro, il 102,2 per cento del volume previsto). La maggior parte delle entrate proviene dal Servizio fiscale federale, raggiungendo quasi 17,29 mille miliardi di rubli (261 miliardi di euro, oppure il 103 per cento rispetto alle previsioni per il 2022). (Rum)