Lussemburgo: Commissione Ue approva revisione Pnrr

- La Commissione europea approva la revisione del Pnrr del Lussemburgo. Il piano aggiornato, era stato presentato all'esecutivo Ue l'11 novembre scorso, che teneva conto della revisione al ribasso del contributo finanziario massimo, da 93,4 milioni a 82,7 milioni di euro. In vista della riduzione, il Lussemburgo ha proposto di eliminare dal Pnrr il programma di formazione sulle competenze digitali per i lavoratori in regime di orario ridotto, spiegando che non ha soddisfatto le aspettative iniziali della domanda. Ciò è dovuto principalmente a una ripresa dell'economia lussemburghese più forte del previsto nella primavera del 2021, con un gran numero di beneficiari che sono tornati a lavorare a tempo pieno prima del previsto. La Commissione europea ha valutato il piano aggiornato sulla base degli 11 criteri di valutazione stabiliti nel regolamento sul meccanismo di ripresa e resilienza, concludendo che il piano continua a essere efficace nell'affrontare le sfide individuate nel semestre europeo, nel sostenere la transizione verde e digitale e nel rafforzare la resilienza economica e sociale. Il piano del Lussemburgo prevede un totale di 82,7 milioni di euro di sovvenzioni di cui 12,1 milioni già erogati come prefinanziamento nell'agosto 2021. Il Consiglio Ue avrà ora quattro settimane per adottare la proposta della Commissione che approva il piano rivisto. (Beb)